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Рудковская лично встретится с обидчиками Гном Гномыча

15:53
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Она обратилась в суд после появления статьи о болезни Саши

В конце февраля следствие проведет очную ставку между продюсером Яной Рудковской и главным редактором журнала "СтарХит" Анастасией Ананьиной по делу о клевете на сына Рудковской и Плющенко Сашу.

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В мае прошлого года в журнале появился текст, в котором заявили, что у мальчика якобы синдром Аспергера. После публикации Саша не мог есть и отказывался посещать тренировки, рассказала Рудковская. В психологической травме ребенка семья обвинила издание, продюсер обратилась в суд, чтобы доказать здоровье сына.

"26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной - главным редактором "СтарХит", на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Ранее Гном Гномычу (так его называют в семье) пришлось пройти две психологических экспертизы, которые показали отсутствие у него каких-либо психических расстройств, передает РИА Новости.

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