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Российский теннисист сыграет в финале Australian Open

14:51
  • пятница
  • 19 февраля 2021

С первой ракеткой мира

В Мельбурне состоялся второй полуфинал первого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема - Australian Open. Российский игрок Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом.

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Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут.

В решающем поединке Медведев сойдется с сербом Новаком Джоковичем, который в первом полуфинале переиграл другого россиянина Аслана Карацева.

В рейтинге ATP 25-летний Медведев пока занимает четвертое место. 33-летний Джокович лидирует. За свою карьеру он уже 17 раз выигрывал турниры Большого шлема. Финал мужского одиночного разряда состоится 21 февраля.

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