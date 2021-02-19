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В Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

15:05
  • пятница
  • 19 февраля 2021

В регионе ожидаются сильные морозы

Оранжевый уровень погодной опасности объявил в Подмосковье Гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается очень низкая температура. Предупреждение действует до 21.00 20 февраля.
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"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В столице и области вдобавок объявлен желтый уровень погодной опасности, причина – гололедица. Это предупреждение действует до 13.00 21 февраля. Метеорологи отмечают, что холода в регионе установились аномальные – температура на 7-12 градусов ниже нормы.

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