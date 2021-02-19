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Кремль отреагировал на планы Запада ввести новые антироссийские санкции

15:08
  • пятница
  • 19 февраля 2021

О том, что США и ЕС готовят новый пакет ограничений, ранее сообщило агентство Bloomberg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу появившихся в СМИ сообщений о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят новый пакет санкций в отношении Москвы. По словам кремлевского спикера, из данных агентства Bloomberg не до конца понятно, о чем идет речь.

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"Мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников, и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления", - цитирует Пескова РИА "Новости".

Он добавил, что политика ограничительных мер не раз демонстрировала свою неэффективность.

В материале Bloomberg было сказано, что в новом санкционном списке упоминается лишь небольшое количество связанных с Россией организаций. В частности, среди кандидатов в черный список значится исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

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