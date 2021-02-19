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Росавиация ответила на сообщения о чартерах в Египет

15:15
  • пятница
  • 19 февраля 2021

СМИ писали, что они вот-вот возобновятся

Федеральное агентство воздушного транспорта отреагировало на появившиеся в четверг сообщения о том, что в скором времени ожидается возобновление чартеров в Египет.

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"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", - приводит ТАСС заявление Росавиации.

18 февраля тот же ТАСС написал со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта, что Москва и Каир достигли принципиальной договоренности о возобновлении чартеров до курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Тогда уточнялось, что осталось лишь техническое согласование.

Чартеры в Египет были отменены после авиакатастрофы над Синаем. 31 октября 2015 года летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту. Бомбу в салон пронес сотрудник аэропорта.

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