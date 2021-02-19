Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

Контракты жизненного цикла позволят больше времени уделять лечению москвичей

В ближайшие несколько лет московские больницы и поликлиники получат шесть тысяч единиц новейшего оборудования, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Меняли абсолютно все — от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование — хирургические роботы, томографы, ангиографы — в таком объеме было закуплено впервые. Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7–10 дней. В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит, и своевременное лечение заболевших людей", - заявил мэр города.

По его словам, еще в 2010 году в городских медучреждениях было проведено 279 тысяч КТ-исследований, а уже в 2019 их количество увеличилось до 1,2 миллиона. При этом число МРТ-исследований за этот же период выросло с 59 тысяч до 419 тысяч.

"10 лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий. Но к сожалению, “тяжелое” оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще — приблизительно раз в 8–10 лет. Томографы и УЗИ устаревают примерно так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. И то, что было лучшим решением в 2011 году, сегодня уже не позволяет по-настоящему качественно лечить людей", - отметил Собянин.

В комплектацию современных аппаратов МРТ входит расширенный кардиопакет, благодаря которому можно точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациента. Кроме того, аппараты последнего поколения позволяют обследовать крупных людей и тех, кому сложно задерживать дыхание. В 2011 году такие технологии были недоступны.

В связи с этим в 2019 году было принято решение о полном обновлении высокотехнологичного оборудования. В период с 2020 по 2023 год больницы и поликлиники Москвы получат шесть тысяч единиц новой техники. На сегодняшний день уже закуплено 4,8 тысячи единиц оборудования, среди которого 41 ангиограф, 146 компьютерных томографов, 101 магнитно-резонансный томограф, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга и 2926 аппаратов УЗИ. Новое оборудование закупят для крупнейших многопрофильных стационаров столицы, а городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту. В головных зданиях взрослых поликлиник появятся аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани. В филиалах - современные маммографы, рентген-установки, аппараты УЗИ и оборудование функциональной диагностики.

При этом место аналоговой техники займет цифровая. Все томографы и рентген-аппараты подключат к Единому радиологическому информационному сервису Москвы, благодаря чему расшифровку снимков можно будет выполнить за считанные минуты с помощью технологий компьютерного зрения. Результаты исследований будут автоматически загружаться в электронную медкарту пациента.

"Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7–10 лет. Все, что нужно знать врачам, — номер телефона сервисной службы, по которому можно вызвать наладчика для устранения неполадок. А часто и это не нужно — цифровое оборудование умеет самостоятельно подавать сигнал тревоги в сервисный центр. Причем время простоя техники оплачиваться не будет. Поэтому производители кровно заинтересованы в том, чтобы их оборудование работало как часы", - подчеркнул мэр Москвы.

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