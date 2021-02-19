Запасы газа в Европе истощились из-за аномальных холодов

Уровень в подземных хранилищах упал ниже 40%

Запасы газа в подземных хранилищах стран Европы истощаются из-за аномальных холодов. По подсчетам российского "Газпрома", отобрано сверх обычного почти 55,5 миллиарда кубометров голубого топлива – это на 27% больше, чем в прошлом году.

"Согласно Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40 процентов, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50 процентов", — цитирует сообщение российского газового концерна РИА Новости.

В США тем временем из-за арктических холодов рухнула добыча нефти. Спрос на топливо резко увеличился. Цена на нефть сорта WTI выросла до 60,6 доллара за баррель – это рекордная стоимость с января прошлого года.

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