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Путин встретится с Лукашенко в Сочи 22 февраля

15:23
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Белорусский лидер будет находиться в России с рабочим визитом

В пресс-службе Кремля сообщили, что 22 февраля в Сочи состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.

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Белорусский лидер, уточняется в сообщении, будет находиться в России с рабочим визитом. Главы государств намерены провести переговоры по ряду тем.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества", - отметили в Кремле.

Там добавили, что особое внимание будет уделено совместным проектам в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, обсуждаться будет дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Ранее в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что Россия была и будет основным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии.

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