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В Керченском проливе из-за отравления эвакуируют судно

15:35
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Росморречфлот сообщил об одном скончавшемся моряке

Как сообщил в разговоре с ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, в районе Керченского пролива готовят к эвакуации экипаж судна под флагом Панамы "Април".

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По словам Кравченко, причиной экстренных мер стало отравление пяти моряков. Один человек скончался.

Уточняется, что судно принадлежит турецкому совладельцу. К кораблю направлен морской буксир "Меркурий", сам владелец одобрил медэвакуацию.

Собеседник агентства добавил, что эвакуация осложняется погодными условиями. Судну уже предложили перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ. Пока нет официальной информации о том, сколько человек находятся на борту и гражданами каких стран они являются.

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