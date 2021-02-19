ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Крыма ввели режим ЧС в трех районах полуострова

15:57
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Трасса "Таврида" перекрыта

Режим чрезвычайной ситуации введен в Керчи и трех районах на востоке Крыма. Сильный снегопад вынудил остановить движение по части трассы "Таврида". Оно будет перекрыто с 15:30, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

"У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим ... ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается", - сказал Кабанов в эфире телеканала "Крым-24".

Вице-премьер отметил, что нормативного количества техники для уборки снега на трассе уже не хватает. Чтобы не увеличить транспортный поток и пробки, принято решение полностью закрыть движение по трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Снегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
Последствия снегопада в Крыму
Последствия снегопада в Крыму
Последствия снегопада в Крыму
Последствия снегопада в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.