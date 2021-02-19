Власти Крыма ввели режим ЧС в трех районах полуострова

Трасса "Таврида" перекрыта

Режим чрезвычайной ситуации введен в Керчи и трех районах на востоке Крыма. Сильный снегопад вынудил остановить движение по части трассы "Таврида". Оно будет перекрыто с 15:30, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

"У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим ... ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается", - сказал Кабанов в эфире телеканала "Крым-24".

Вице-премьер отметил, что нормативного количества техники для уборки снега на трассе уже не хватает. Чтобы не увеличить транспортный поток и пробки, принято решение полностью закрыть движение по трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи.

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