Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: МЦД становятся полноценной альтернативой метро

Система транспорта Московского региона стала одной из удобнейших в мире

За 15 месяцев работы проект МЦД стал самым комфортным и выгодным видом транспорта в Московском регионе. Об этом заявил депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов. По его словам, при регулярных поездках пассажирам удается экономить до 75%.

"Это действительно серьезно, и это стало возможно благодаря сразу нескольким тарифным решениям. Бесплатные пересадки на метро и МЦК, возможность оплаты пригородных поездок картой "Тройка", наличие абонементов, включающих в себя поездки в пределах ЦКАД - все это делает МЦД действительно выгодной альтернативой личному транспорту и автобусам, а по комфорту новые поезда диаметров заметно превосходят другие виды транспорта",— считает Щитов.

Он заметил, что интегрированная система транспорта Московского региона стала одной из удобнейших в мире. При этом тарифы остаются достаточно низкими по мировым меркам.

Щитов напомнил, что железнодорожные радиусы, соединяющие столицу с Московской областью и другими регионами страны, на протяжении всей своей истории были ключевыми элементами транспортного каркаса Москвы, обеспечивая ежедневную миграцию миллионов человек. Однако железнодорожное сообщение во второй половине ХХ века практически не развивалось, став ненадежным и небезопасным видом транспорта.

Опытным полигоном для проекта МЦД послужило Московское центральное кольцо (МЦК), на котором в 2016 году было после длительного перерыва восстановлено пассажирское движение.

"Реконструкция диаметров МЦД - более амбициозный проект: помимо большей протяженности, есть необходимость сочетать на одних и тех же путях тактовое "метрополитеновское" движение с дальними и даже грузовыми поездами. Над устранением этой необходимости работают строители: на всех диаметрах будут проложены дополнительные главные пути для пропуска дальних поездов. Активно реконструируются вокзалы и платформы, строятся новые станции с удобными пересадками на метро и другие линии. Но главное уже сделано: МЦД в сфере тарифов, подвижного состава и навигации приобрели новое качество, стали полноценной альтернативой метро",— заключил Щитов.

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