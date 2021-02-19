Беременная Меган Маркл не вернется к королевским обязанностям

Принц Гарри и его жена окончательно покинули монаршую семью

Принц Гарри и его жена, гражданка США Меган Маркл подтвердили королеве Великобритании Елизавете II, что они не вернутся к исполнению обязанностей членов британской королевской семьи. Несмотря на это, герцог и герцогиня "остаются горячо любимыми членами семьи", подчеркивается в заявлении Букингемского дворца.

Теперь герцог и герцогиня Сассекские не смогут оставаться патронами целого ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли будут перераспределены между другими представителями монаршей фамилии.

Более года назад принц Гарри и его супруга отказались от статуса старших членов королевской семьи. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года.

Ранее СМИ писали, что королева Великобритании Елизавета II забрала у Меган Маркл все украшения, которые та получила из монаршей сокровищницы после свадьбы с принцем Гарри.

В феврале стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз. Герцогиня находится на последних сроках беременности.

Второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл станет восьмым в очереди на британский престол, а также десятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Первенец пары родился летом 2019 года. Мальчика назвали Арчи. Год спустя экс-актриса снова забеременела, но вскоре потеряла ребенка.

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