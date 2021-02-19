Кабмин намерен ускорить строительство трассы Казань-Екатеринбург

Изначально ее планировали запустить в 2030 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в беседе с журналистами, что в 2021 году правительство может рассмотреть возможность строительства платной трассы от Казани до Екатеринбурга раньше запланированного 2030 года. Для этого, по словам заместителя председателя кабмина, нужны дополнительные средства.

"Пока это в стадии проработки, мы этот вопрос рассматриваем и на уровне правительства будем выносить этот вопрос", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Как уточнил вице-премьер, если найдутся дополнительные финансовые источники, "это обязательно нужно делать".

Согласно действующим планам властей, автодорога станет продолжением платной трассы Москва - Казань. Движение по ней намерены открыть в 2024 году.

Проработка маршрута уже ведется. Допустимая скорость на новой трассе составит до 130 километров в час.

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