"Решили не тратиться на кольца": Лолита рассказала о жизни с новым избранником

На этот раз певица решила обойтись без пресловутого штампа в паспорте
Лолита Милявская назвала имя избранника и рассказала о семейной жизни. Певица сообщила, что ее возлюбленного зовут Роман.
"У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой", - сказала Лолита.
Она подчеркнула, что давно не воспринимает штампы в паспорте всерьез. При этом свои нынешние отношения артистка называет "семейными".
Согласно слухам, новый избранник Лолиты - состоятельный бизнесмен. Пара уже провела вместе отдых в Майами, передает портал Dni.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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