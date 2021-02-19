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"Решили не тратиться на кольца": Лолита рассказала о жизни с новым избранником

16:36
  • пятница
  • 19 февраля 2021

На этот раз певица решила обойтись без пресловутого штампа в паспорте

Лолита Милявская назвала имя избранника и рассказала о семейной жизни. Певица сообщила, что ее возлюбленного зовут Роман.

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"У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой", - сказала Лолита.

Она подчеркнула, что давно не воспринимает штампы в паспорте всерьез. При этом свои нынешние отношения артистка называет "семейными".

Согласно слухам, новый избранник Лолиты - состоятельный бизнесмен. Пара уже провела вместе отдых в Майами, передает портал Dni.ru.

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