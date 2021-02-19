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В России изменили правила проектирования пожарных депо

16:08
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Изменения в свод правил внес Минстрой при участии МЧС

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило у себя на сайте об изменениях в своде правил по проектированию пожарных депо, которые вносились при участии МЧС и ФАУ "Главгосэкспертиза России".

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Связаны изменения, по словам замглавы Минстроя Дмитрия Волкова, с необходимостью учитывать особенности строительства малочисленных депо в сельской местности.

В документе, в частности, снимается ограничение по этажности зданий модульного типа - прежде они возводились только одно-двухэтажными.

Также в документе представлены положения по размещению для аварийно-спасательных работ роботов или роботизированных средств пожаротушения. Отмечается и возможность создания многофункциональных тренировочных комплексов и тренировочных центров газодымозащитников.

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