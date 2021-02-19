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Москвичи смогут проголосовать на "Активном гражданине" за памятник на Лубянке

16:23
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Опрос пройдет с 25 февраля по 5 марта

Московские общественники предложили жителям столицы проголосовать, какой памятник должен появиться на Лубянской площади в центре города, с помощью портала "Активный гражданин" (далее - АГ).

"Мы вынесем на общемосковский опрос два объекта: памятник Александру Невскому и памятник Феликсу Дзержинскому", - сообщил в беседе с АГН "Москва" председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта. Площадка АГ признана самой надежной и позволяющей верифицировать голоса москвичей.

На основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами будет создана рабочая группа, которая будет мониторить процессы этого опроса.

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