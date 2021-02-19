Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Москве

Злоумышленник приехал в столицу в сентябре 2019 года

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему Таланту Онурову, обвиняемому в пропаганде терроризма и подготовке теракта в Москве. Об этом пишет РИА "Новости".

Онурова признали виновным и приговорили к семи годам заключения, четыре из которых он проведет в колонии строгого режима. После освобождения мужчине четыре года будет нельзя вести паблики в интернете.

Обвиняемый приехал в Россию в сентябре 2019 года. Он готовился к атаке на столицу, попутно пытаясь завербовать соучастников. Следственный комитет сообщал, что Онуров является сторонником запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство".

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