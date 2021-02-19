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Российские мужчины назвали любимые книги

16:47
  • пятница
  • 19 февраля 2021

А также литературные жанры

В преддверии Дня защитника отечества группа компаний "ЛитРес" выяснила у российских мужчин, какую литературу они предпочитают. Результатами исследования делятся РИА "Новости".
Россияне назвали любимых поэтов: в список попали Толстой и Достоевский

Список из четырех самых популярных произведений выглядит так: "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Властелин колец" Джона Рональда Руэла Толкина, "Мартин Иден" Джека Лондона и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского.

При этом в топ самых популярных писателей, помимо Достоевского и Толкина, попали Стивен Кинг и братья Стругацкие.

Любимыми жанрами мужчины назвали фэнтези и фантастику, чуть менее популярны классическая и научная литература. В аутсайдерах - любовные романы.

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