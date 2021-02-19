В ДТП с автобусом в Египте пострадали шестеро россиян

Серьезных травм им удалось избежать

В Египте попал в аварию туристический автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились шестеро россиян. Об этом у себя в Facebook написало российское посольство.

Уточняется, что серьезных травм россиянам удалось избежать. Им оказали оперативную медицинскую помощь, провели рентгенологические исследования. Их жизням сейчас ничто не угрожает.

"В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели", - сообщили в посольстве, уточнив, что продолжают следить за ситуацией.

Как передает ТАСС, среди пострадавших - трое граждан Украины. Всего в же автобусе находилось до 60 пассажиров.

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