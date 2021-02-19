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В ДТП с автобусом в Египте пострадали шестеро россиян

16:40
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Серьезных травм им удалось избежать

В Египте попал в аварию туристический автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, в салоне находились шестеро россиян. Об этом у себя в Facebook написало российское посольство.

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Уточняется, что серьезных травм россиянам удалось избежать. Им оказали оперативную медицинскую помощь, провели рентгенологические исследования. Их жизням сейчас ничто не угрожает.

"В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели", - сообщили в посольстве, уточнив, что продолжают следить за ситуацией.

Как передает ТАСС, среди пострадавших - трое граждан Украины. Всего в же автобусе находилось до 60 пассажиров.

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