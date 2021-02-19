Путин поддержал усилия Мадуро по укреплению суверенитета Венесуэлы

Лидеры провели в пятницу телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в Кремле.

Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльских отношений, беседа прошла, по сообщениям кремлевской пресс-службы, в "конструктивном и дружественном ключе".

Особое внимание лидеры уделили теме борьбы с COVID-19. Мадуро выразил Путину благодарность за поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", начавшиеся в феврале.

Затрагивались и другие темы - в частности, внешнее давление на Венесуэлу. "Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны", - подчеркнули в Кремле

Резюмируя, Путин и Мадуро подтвердили общий настрой на расширение сотрудничества между странами.

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