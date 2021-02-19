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Ближний Восток завалило снегом (видео)

18:01
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Из-за аномальной погоды авиакомпании отменяют рейсы

Если для южных российских регионов снег – это явление хотя и редкое, но всё же понятное, то на Ближнем Востоке сейчас удивляются по-настоящему.

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В частности, заметает Иерусалим. Даже при плюсовой температуре снегопад создал немало проблем для местных жителей. Где-то он быстро тает, а где-то ложится устойчивым покровом. Снег выпал и на Голанских высотах.

Непривычным для этих мест занятием - ликвидацией сугробов - вынуждены заняться и жители соседних Ливана и Иордании. Из-за аномальной погоды региональные и международные авиакомпании отменяют рейсы, передает "ТВ Центр".

Суровые холода пришли и на северо-запад Саудовской Аравии. Снег выпал в горном районе Ад-Дахра. Верблюды теперь отдыхают не на песке, а в сугробах.

Видео: По всему черноморскому побережью объявлено штормовое предупреждение

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