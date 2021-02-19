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Иран будет производить российскую вакцину от CODID-19

17:08
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Ранее в стране началась вакцинация "Спутником V"

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сообщил, что в стране планируют запустить производство российской вакцины от коронавирусной инфекции в соответствии с ранее достигнутыми с Москвой договоренностями.

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"Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства", - уточнил Ваези, которого со ссылкой на агентство IRNA цитирует ТАСС.

По словам главы администрации, предпочтений конкретному препарату правительство исламской республики не отдает, так как главное - спасти жизни.

9 февраля в Иране началась вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Первым получившим вакцину стал сын министра здравоохранения и медицинского образования страны Саида Намаки.

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