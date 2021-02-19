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Сенатор Инна Святенко: В Москве продолжается масштабное развитие образовательной инфраструктуры

17:12
  • пятница
  • 19 февраля 2021

В ближайшие три года в столице планируют построить около 100 новых зданий для школ и детских садов

Власти Москвы в ближайшие три года планируют построить около 100 новых зданий для школ и детских садов. В столице не собираются останавливать развитие образовательной инфраструктуры, сообщила сенатор Совета Федерации, представитель Московской городской думы Инна Святенко.

По ее словам, речь идет как о замене устаревших корпусов образовательных учреждений, так и об организации новых школ и детских садов. Особенно активное строительство образовательных учреждений ведется в периферийных районах столицы, где потребность в таких объектах стабильно высокая.

"Строительство ведется как за городской счет, так и силами инвесторов, строящих новые жилые кварталы. Москва продолжает активно расти - за последние десять лет в городскую черту вошли огромные территории Троицкого и Новомосковского округов. И мы видим, насколько масштабно развивается образовательная инфраструктура", - отметила Святенко в беседе с АГН "Москва".

Активное строительство школ и детских садов идет во всех округах столицы, подчеркнула она. "В частности, социальная инфраструктура будет планово обновляться в ходе реновации: к примеру, в Люблино появится семь новых детских садов и столько же школьных зданий, а также детская поликлиника", - сказала сенатор.

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