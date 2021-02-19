В России думают о введении продуктовых сертификатов: плюсы и минусы

Эксперты считают, что таким образом можно поддержать не только людей, но и сельское хозяйство

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями думских фракций. Во время их беседы был поднят вопрос о продовольственных сертификатах для малоимущих, с помощью которых они смогли бы раз в месяц получать необходимый набор товаров. Тема эта поднималась уже не раз, и правительство регулярно отвечает, что таких планов нет. Президент сказал, что если и надо было вводить подобное сертификаты, то в разгар пандемии, а не сейчас. Тем не менее, само обсуждение идеи Путин поддержал. В России последний раз продуктовые талоны использовались в начале 90-х, когда страна не жила, а выживала. А вот в мире, более того, в странах с очень развитыми экономиками, продуктовые сертификаты – это норма.

Идея введения продовольственных карточек для малоимущих не появилась внезапно. С 2015 года Минпромторг предлагает ввести для населения такую поддержку. Но её реализация по разным причинам буксовала. Теперь вопрос поднимается на самом высоком уровне - встрече глав думских фракций с президентом. Глава государства считает: есть над чем подумать.

"Мы с Вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но, точно совершенно, подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно", - уверен Путин.

Вновь развернувшуюся дискуссию о продовольственных сертификатах эксперты оценивают как позитивный момент. Привилегия будет распространяться на тех, кто получает ниже прожиточного минимума. А Россия на конституционном уровне провозглашает себя социально ориентированным государством.

"Главная задача - это повышение уровня и качества жизни населения… Поэтому, я считаю, в принципе введение карточек - это нормальный механизм", - заявил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Этот механизм давно работает даже в самых богатых странах и ведущих экономиках планеты. В Соединенных Штатах продуктовые карточки раздают бедным с 1964 года. Тогда в стране приняли соответствующий закон и объявили программу "Великого общества". Сегодня в этом обществе - более 40 миллионов американцев, живущих за чертой бедности.

"Таких американцев очень много. На самом деле это порядка 9-10% от всех американских семей, которые получают эти продуктовые карточки. Но в этих 9-10% американских семей проживают от 16 до 17% американских детей", - прокомментировал Александр Домрин, профессор факультета права НИУ ВШЭ.

Америке это обходится примерно в 57 миллиардов долларов в год. У нас и количество бедных вдвое меньше, около 19 миллионов человек, да и сами продукты дешевле. Но сколько именно выделять на человека? Минпромторг предлагает начать с тысячи рублей в месяц. Значит 12 тысяч в год. На всех малоимущих получится 240 миллиардов. Где взять такие деньги? Эксперты успокаивают: сейчас в России около 500 видов социальной поддержки, но именно эти почти четверть триллиона рублей, на самом деле, могут дать толчок экономике. Ведь на эту сумму возрастет потребление сельхозпродукции. А это потянет за собой рост и в других отраслях.

"Значит отрасль, сельское хозяйство, должна увеличить производство сельхозпродуктов. А значит увеличится транспорт, который будет перевозить эти продукты. Увеличивается потребление электроэнергии. Затем увеличится машиностроение. Увеличится металлургия, вплоть до добычи руды. То есть возрастет примерно на 0,3-0,5% валовой внутренний продукт. То есть эти деньги не будут уходить просто так", - объяснил Остапкович.

И это отнюдь не фантазии экономистов. Ведь речь идет не о том, чтобы просто раздать наличные. В США, например, программа продовольственной помощи бедным реализуется через Министерство сельского хозяйства.

"В этом я вижу самый большой плюс этой программы. Потому что на самом деле неимущим американцам не выплачиваются вертолетные деньги в виде зеленых бумажек. Фактически федеральное правительство финансирует американских фермеров, американское сельское хозяйство, производство сельскохозяйственной продукции", - заявил Домрин.

Тем не менее, вопрос, где взять деньги, остается открытым. Экономисты напоминают о золотовалютных резервах и Фонде национального благосостояния, для которых, по мнению экспертов, 240 миллиардов - сумма не слишком обременительная. Однако, если увеличить адресную поддержку с одной до трех тысяч рублей, то общая сумма станет сопоставима с бюджетами на здравоохранение или образование. Эксперты к тому же напоминают и о минусах продовольственной поддержки, сложившихся в мировой практике.

"Благодаря этим карточкам, которые были введены в 1964 году, выросло целое поколение американских иждивенцев. В первую очередь, конечно, темнокожего населения, которое вместо того, чтобы пойти работать, рожает еще одного ребенка. В Америке безотцовщина среди темнокожего населения просто зашкаливает. Они думают: "Вместо того, чтобы пойти работать, я лучше еще одного ребенка рожу и за это получу свой паек в виде продуктовых карточек", - рассказал Домрин.

Но такое положение дел складывалось десятилетиями. России же сейчас нужно думать совсем о другом.

"Главный вопрос - помочь людям, которые сидят на минимальной зарплате, не потому что они не хотят работать, а потому что нет рабочих мест, потому что не создаются рабочие места. Потому что у них нет знаний, у них нет образования соответствующего. Тогда нужно вкладывать огромные деньги в человеческий капитал, в образование, здравоохранение, науку, тогда у нас не будет проблем с бедностью. А вот этим маневром мы можем уменьшить бедность", - уверен Остапкович.

Кстати, пилотная программа продуктовой поддержки сейчас реализуется в трех регионах страны. Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях. Многодетные и неполные семьи, а также матери-одиночки ежемесячно получают на специальную карту тысячу бонусов, приравненных к рублям по курсу один к одному. Потратить можно только на продукты первой необходимости. Пока проект работает за счет частных пожертвований. Он был запущен чуть больше трех месяцев назад и оказался весьма востребованным. Власти наверняка обратят на это внимание, обсуждая перспективы продовольственных сертификатов.

Александр Огородников. Елена Мекертычева. "В Центре событий".

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