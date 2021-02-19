Новая российская мода: как улучшить действительность себе и окружающим

Пандемия подсветила особенность национального характера россиян - мы легко объединяемся, чтобы помочь другим

Пандемия подсветила особенность национального характера россиян. Мы легко объединяемся, чтобы помочь окружающим. Помочь выжить, пережить пандемию, спасти больного ребёнка, поддержать одинокого старика. А иногда объединяемся, чтобы сделать свою и чужую действительность просто лучше, красивее, удобнее. Это я уже о тех случаях, когда люди кооперируются целым подъездом, двором, посёлком, а иногда и всем городом, чтобы улучшить что-то в своей жизни.

Мощный снегопад, который накрыл большую часть нашей страны, россияне встретили с юмором. Помимо привычных жалоб в соцсетях о том, что выпавшие осадки не убирают, шутки в духе: "Уборка снега широкой лопатой поможет сжечь до 400 калорий". И призывы к соседям: "Все на уборку! Помогать коммунальщикам!" Помощь эта была жизненно необходима (см. видео репортажа).

Работы у дворника Юры из Уфы хватает. Его теперь знает вся страна. После напряженной трудовой смены он направляется в фотостудию. Еще несколько недель назад Юру нельзя было назвать "баловнем судьбы". Мать подбросила его в дом малютки. Мужчина - инвалид третьей группы. А мошенники "повесили" на него кредит - больше полумиллиона рублей. Все изменила одна фотосессия неравнодушного фотографа – Романа Филиппова. Он же объявил сбор средств, чтобы погасить кредит Юрия.

Юрий, кстати, совсем не зазнался. Все также с удовольствием работает дворником, выращивает цветы и пишет стихи. Вместе мы действительно можем многое.

Три года преподаватель английского языка из Петербурга вместе с сыном-инвалидом жили в выгоревшей при пожаре квартире. Когда об истории стало известно, семье собрали деньги на ремонт. "Мы бы на две наших пенсии никогда бы не смогли сделать ремонт в нашей квартире и жить по-человечески", - говорит Татьяна Спицына.

А ведь хочется не только по-человечески, но и красиво. Трудности, безусловно, объединяют. Как и любовь к прекрасному. Архитектуре – конкретно в этом столичном подъезде. Жители сами собрали средства на реставрацию лепнины на потолке. Дом конечно, колоритный, красивый, но вот в список памятников архитектурного наследия не входит.

"Мы прекрасно понимаем, что те средства, которые идут на капитальный ремонт дома, их, конечно же, не хватит на то, чтобы сделать реставрацию, а искать виновного… бесполезно", - сказала Мария Сурвилло.

Этот подъезд тоже мог бы гордо называться парадной, но находится в Ростове-на-Дону. Зато какой антураж. Золотые перила, лепнина, репродукции знаменитых картин на стенах. Все сделано с душой руками одного человека – художника Константина Николаева. "Захотелось сделать что-то классное… Своими руками", - сообщил он.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"