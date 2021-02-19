"Это выбранная тактика": Никита Михалков - об оскорблении ветеранов и санкциях

За призывы к ограничительным мерам против России нужно лишать гражданства, считает режиссер

Никита Михалков в свойственной ему весьма прямолинейной манере порассуждал на самые чувствительные для всех нас темы. Режиссер, например, очень определенно обозначил свое отношение к судебному процессу по оскорблению Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны.

"Я думаю, что такое неприкрытое хамство говорит о двух вещах. Либо это истерика, во что я мало верю, либо это выбранная тактика. Для иностранных дипломатов и молодежи. Мы тут совершенно недавно после этого увидели, как мочится парень на деда. Хохоча. Это неприкрытая, очень агрессивная интонация, которая, как им кажется, должна позволить стереть любые грани между добром и злом, уважением, памятью и так далее", - отметил режиссер.

Никита Михалков уверен - это делается вполне осознанно. Не просто так СССР пытаются приравнять к Рейху, обвинить нас в развязывании войны. Цель подобной перепрошивки исторической памяти проста - окончательное разрушение фундамента огромной страны, которая мешает жить западному миру. Поскольку она не вписывается в те законы, которые западный мир навязывает всем остальным - да и собственным гражданам тоже. И относиться к подобным враждебным шагам надо серьезно и расчетливо. А тех, кто, нисколько не смущаясь, напрямую работают против своей страны, хотя и утверждают, что борются за ее светлое будущее, - попросить на выход из России.

"Я, например, совершенно уверен, что нужно возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для наказания людей, которые выходят и протестуют против беззакония чиновничества, коррупции и так далее. Все это есть, и с эти надо бороться. Но не разрушением страны", заявил Михалков.

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