"Невозможно - лишь слово": кем был и за что боролся Юрий Власов

Легендарного спортсмена не стало 16 февраля

16 февраля в Москве попрощались с Юрием Власовым. Легендарный спортсмен умер в возрасте 85 лет в минувшие выходные, на его смерть откликнулись очень и очень многие, почитавшие Власова не только как атлета, но и как мыслителя. А еще он писал книги, попробовал в политику, дружил с Юрием Гагариным и был кумиром Арнольда Шварценеггера.

Почетный круг по олимпийскому стадиону занимает ровно 25 минут. Все это время тяжелоатлет Юрий Власов несет флаг Страны Советов на вытянутой руке, держа за конец древка. Этот жест на олимпиаде в Токио стал своего рода вызовом всему спортивному миру и, как скажут потом зарубежные репортеры, самым красивым рекордом Власова. Однако эта же токийская Олимпиада 64-го года навсегда разделит его жизнь на "до" и "после", на штангистский помост и кабинет писателя.

Судьба его с самого начала учила преодолевать себя. В годы войны отец служил в Китае в разведке. Мать вместе с маленьким Юрой эвакуировали в западную Сибирь, где они жили при военном госпитале. Страшные картины страданий раненых и постоянная нехватка еды - все это привело к тому, что уже в 8 лет мальчик наполовину облысел.

Но поступив в Саратовское училище, он с жадностью принялся за тренировки. И уже в 15 лет при росте 185 сантиметров Власов весил 90 килограммов. Лыжи, коньки, плавание - он посещал все секции подряд. Единственное, что ему категорически претило, так это штанга.

"Гиревой спорт меня отталкивал: что за красота в безобразном натуживании, раскормленных телесах, где, в чем праздник изящного, совершенного?! Балаган! Балаганное зрелище!", - писал сам Власов в своей книге.

Но несмотря на всю эту нелюбовь, соревновательный дух все же взял верх. В 1955 году тогда уже студент Военно-воздушной инженерной академии Власов наблюдал за легендой. В Москву приехал эталон тяжелой атлетики - Пол Андерсон по прозвищу "Подъемный кран". Американцы шутили: "У вас есть спутник, зато у нас есть Андерсон!". На пике соревнований спортсмен набирал до 170 килограммов веса. В тот день Власов еще не подозревал, что вскоре превзойдет силача и установит свой первый мировой рекорд. Впереди еще 30.

"Когда уходил со сцены, меня за руку схватил хороший наш в прошлом атлет Фаламеев и говорит: ты знаешь, ты толкнешь сегодня рекорд Андерсона, попробуй. Мне это показалось дерзостью. Я, в общем-то, сам испугался даже. Но когда я вытянул и штанга прикоснулась к груди, я понял, что вес может быть мой, что он совсем не страшный. Я тогда его толкнул 198 килограммов и улучшил рекорд Андерсона", - рассказывал сам атлет.

Юрий Власов всегда разительно отличался от силачей своего времени, даже внешне. Работу со штангой он совмещал с плаванием, бегом, футболом, баскетболом. Благодаря этому выработал невероятную выносливость и координацию. А соревновательный вес атлета никогда не превышал 136 килограммов. Начитанный, эрудированный интеллигент в очках стал открытием для журналистов.

"Никакой допинг не сравнится со словом. Недаром на Востоке говорят: "Рана от ножа заживает, рана от слова – никогда", - это цитата Власова.

Когда одни спортсмены вспоминали строчки молитвы перед подходом, он нашептывал стихи Бродского. Говорит - помогало. Именно поэтому схватку с американским атлетом Джеймсом Брэдфордом на Олимпиаде в Риме позже назовут религиозно-поэтической дуэлью.

"С изяществом звезды Юрий Власов обращается со снарядом. Все делает четко и элегантно. В сумме он поднимает вес, который не удавалось поднять до него ни одному смертному, – 522,5 килограмма", - это выдержка из памятного репортажа.

На Чемпионате мира в Вене Власов уже сам был иконой. Среди зрителей тогда оказался 14-летний паренек, которого тренер в перерывах между попытками подвел к спортсмену.

"Он был мальчишка совсем худой. И тренер попросил: скажите ему, чтобы он не бросал тяжелую атлетику. А мне тяжело. Я думаю: елки-палки, на хрена ты пришел ко мне на соревнования, не до тебя сейчас. Идти на помост надо, а ты мне мозги загаживаешь", - вспоминал чемпион.

Тем не менее Власов не отказал и как мог объяснил, чего стоит видимая легкость победы. Мальчишкой был будущий "Мистер Олимпия" и губернатор Калифорнии. Эту встречу Арнольд Шварценеггер не забыл и спустя много лет. В 88-м году, когда актер был на съемках фильма в Советском Союзе, он разыскал атлета в простеньком тренажерном зале. Фотографию, где легенды поколений устраивают шутливый армрестлинг, американец подписал - "моему кумиру". Таким он для него и остался.

"Юрий Власов учил всех нас, что "невозможно" - это всего лишь слово. Он был первым человеком, поднявшим 200 килограммов в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам", - написал в Twitter после смерти Власова бывший губернатор Калифорнии.

Власов гордился своей дружбой с Юрием Гагариным, личной встречей с Юрием Андроповым и Фиделем Кастро. Хотя тот визит советской делегации на Кубу прошел и не слишком гладко. Когда революционер принялся из любопытства "ощупывать" спортсмена, тот просто поднял и "переставил" почти двухметрового команданте.

Но больше, чем неуважение к себе, Власова раздражало лишь одно - нечестная борьба. С которой, как потом всю жизнь считал атлет, он столкнулся на Олимпиаде в Токио. Борьба тогда шла уже не между советскими и американскими тяжеловесами, а между Власовым и его молодым соперником Леонидом Жаботинским.

"Жаботинский притворился травмированным. Власов подумал, что это так. Не стал заказывать запредельные веса. А Жаботинский был как огурчик, и он обыграл Власова. Это победа, но победа какой ценой?! Вот Власов таких побед не признавал", - рассказал заместитель главного редактора "Российской газеты", президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Их разделяла одна ступень олимпийского пьедестала и два с половиной килограмма поднятого веса. Вернувшись в номер, Власов далеко запрячет серебряную медаль и впервые задумается о том, чтобы оставить большой спорт. Тем более что к тому времени он уже открыл в себе страсть к литературе: как раз в том же 64-м году свет увидела его первая книга - "Себя преодолеть".

"Это тяжелейшее. Если я расскажу вам, вы решите, что я выдумал. Я приезжал в 5-6 с тренировки. Обедал, час лежал. А потом работал до 4 утра. В пять вставал. Ну, не в 5 - в 6. Вставал, собирался и на тренировку. Очень рано мы тренировались", - говорил Власов.

Но по-настоящему знаковой работой стал "Особый район Китая", который Власов писал на основе дневниковых записей отца-разведчика. И чем больше он сталкивался с несовершенством коммунистического устройства соседней страны, тем больше разочаровывался в собственной. Именно эти зачатки реакционности приведут позже Юрия Власова в политику.

С трибуны Совета народных депутатов он обрушится с критикой на "выродившихся коммунистов" и даже Комитет госбезопасности.

"Демократическое обновление страны не изменило место КГБ в политической системе. Этот комитет осуществляет всеохватный контроль над обществом, над каждым в отдельности. В системе министерских отношений он явно поставлен над государством", - подчеркивал спортсмен.

Перестройка не оправдала ожиданий, в 90-е Власов вновь в оппозиции. Он критиковал экономические реформы Гайдара и Чубайса, а позже и вовсе вступил в прямое соперничество с Ельциным. На президентских выборах 96-го именитый чемпион набрал ничтожно малое количество голосов - всего 0,2 %. Но несмотря на поражение, он оставался верен своим главным принципам - железная дисциплина и невероятная требовательность.

"Это был человек очень строгий. С ним работать было очень непросто. И однажды мы даже с ним поспорили. Я написал: "Власов установил рекорд мира в толчке". Власов на меня так посмотрел: "Николай Михайлович, как вы пишете?! Я в толчке - и показал - рекордов не устанавливал. Я установил рекорд в помосте, в толчковом упражнении, это да. Поправьте, пожалуйста", - продолжает Долгополов.

Даже в почтенном возрасте - в 70 лет - он поднимал 185 килограммов. И это несмотря на запреты врачей. Власов пережил сложнейшую операцию на позвоночнике и мучился от чудовищных болей. Позже выяснилось: медики дали ошибочно малую дозу анестетиков. Удивлялся, как вообще тогда выдержало сердце. И лишь 13 февраля этого года - сдало. Легенды советского спорта не стало. Но до последних дней - как Власов признавался сам в интервью - он не выпускал штангу из рук.

Анна Пешехонова, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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