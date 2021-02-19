Россияне выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC

Что обозначает Russian Olympic Committe - Олимпийский комитет России

На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены смогут выступать только под аббревиатурой Олимпийского комитета России - ROC (Russian Olympic Committe), передает ТАСС со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета.

Уточняется, что полное название организации будет запрещено. Эмблема же при этом сохранит цвета российского триколора на белом фоне.

Ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел иск WADA и решил, что спортсмены из России имеют право выступать на Олимпиадах только в нейтральном статусе. Это же касается и чемпионатов мира. Решение подразумевает запрет на форму с государственной символикой и гимн страны. Его придется заменить на другую музыку, которую утвердит МОК. В качестве альтернативы российские атлеты уже предложили "Катюшу". ОКР официально направил соответствующее предложение.

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