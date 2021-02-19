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Россияне выступят на Олимпиаде под аббревиатурой ROC

17:21
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Что обозначает Russian Olympic Committe - Олимпийский комитет России

На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены смогут выступать только под аббревиатурой Олимпийского комитета России - ROC (Russian Olympic Committe), передает ТАСС со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета.

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Уточняется, что полное название организации будет запрещено. Эмблема же при этом сохранит цвета российского триколора на белом фоне.

Ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел иск WADA и решил, что спортсмены из России имеют право выступать на Олимпиадах только в нейтральном статусе. Это же касается и чемпионатов мира. Решение подразумевает запрет на форму с государственной символикой и гимн страны. Его придется заменить на другую музыку, которую утвердит МОК. В качестве альтернативы российские атлеты уже предложили "Катюшу". ОКР официально направил соответствующее предложение.

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