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США вернулись в Парижское соглашение по климату

17:32
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Российский МИД приветствовал этот шаг

Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату, сообщается на сайте Госдепартамента. Как напомнил госсекретарь Энтони Блинкен, президент страны Джо Байден подписал соответствующее распоряжение 20 января.

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Вашингтон будет поднимать экологическую тему на переговорах любого уровня, подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, так как она важна для национальной безопасности, международного здравоохранения и экономической дипломатии.

"Мы приветствуем этот шаг", - так прокомментировали ситуацию в беседе с РИА "Новости" в Министерстве иностранных дел России.

Парижское соглашение по климату было подписано более чем 190 государствами в конце 2015 года. Это первый глобальный климатический документ, определяющий общий мировой по сдерживанию глобального потепления.

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