США вернулись в Парижское соглашение по климату

Российский МИД приветствовал этот шаг

Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату, сообщается на сайте Госдепартамента. Как напомнил госсекретарь Энтони Блинкен, президент страны Джо Байден подписал соответствующее распоряжение 20 января.

Вашингтон будет поднимать экологическую тему на переговорах любого уровня, подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, так как она важна для национальной безопасности, международного здравоохранения и экономической дипломатии.

"Мы приветствуем этот шаг", - так прокомментировали ситуацию в беседе с РИА "Новости" в Министерстве иностранных дел России.

Парижское соглашение по климату было подписано более чем 190 государствами в конце 2015 года. Это первый глобальный климатический документ, определяющий общий мировой по сдерживанию глобального потепления.

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