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В центре Гамалеи оценили смертность от COVID-19 в России

17:57
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Высокие цифры связаны с сопутствующими заболеваниями у пациентов

Согласно данным Росстата, в 2020 году коронавирус стал основной причиной смерти почти 86,5 тысяч человек в России. Ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын объяснил высокие цифры тем, что среди заболевших много пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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"У нас трудно найти пожилых людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания, поэтому смертность такая достаточно высокая", - сказал Лисицын в эфире "России 24".

Специалист отметил при этом, что весной 2020-го тест-системы работали с недостаточной точностью.

Как ранее в пятницу сообщил оперштаб, за минувшие сутки в России скончались 470 пациентов с COVID-19.

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