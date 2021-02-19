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В Москве пройдет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

17:57
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Фейерверки украсят небо столицы в 21:00

Салют на 23 февраля в Москве состоится в 21:00. Об этом сообщили РИА Новости столичные власти.

В праздничные дни в столице будет морозная погода и небольшой снег, сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

23 февраля, во вторник, днем местами ожидается снег, температура воздуха - до минус 17, ночью похолодает до минус 22-27 градусов. Ветер прогнозируют умеренный, до 10 метров секунду.

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