В Москве пройдет праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Фейерверки украсят небо столицы в 21:00

Салют на 23 февраля в Москве состоится в 21:00. Об этом сообщили РИА Новости столичные власти.

В праздничные дни в столице будет морозная погода и небольшой снег, сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

23 февраля, во вторник, днем местами ожидается снег, температура воздуха - до минус 17, ночью похолодает до минус 22-27 градусов. Ветер прогнозируют умеренный, до 10 метров секунду.

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