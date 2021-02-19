Депутат Мосгордумы Титов: Московские школьники и студенты могут участвовать в разработке продуктов МЭШ

Работа ведется на конкурсной основе

В разработке продуктов на базе Московской электронной школы (МЭШ) могут принять участие ученики, начиная с седьмого класса. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Андрей Титов.

По его словам, школьники сами могут создавать обучающие приложения, учебные веб-квесты или программные продукты. Работа ведется на конкурсной основе, можно объединяться в команды до пяти человек. Победители конкурса получат статус экспертов и смогут продолжить проектирование и развитие сервисов МЭШ, отметил парламентарий.

"Этот проект (акселератор проектов на базе МЭШ - прим. ред.) даст детям еще одну важную вещь: понимание, что они - часть ИТ-сообщества, новое поколение которого формируется здесь и сейчас. Это важное чувство принадлежности к чему-то большему очень важно для развивающейся личности. Очень хорошо, что московская система образования дает детям такие возможности", - заявил Титов (цитата по АГН "Москва").

Акселератор проектов на базе МЭШ - это своевременный ответ на запросы школьников, заключил депутат.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин посетил общеобразовательную "Цифровую школу", где обсудил с педагогами вопросы реализации пилотного проекта "Цифровой репетитор" на базе "Московской электронной школы" (МЭШ).

МЭШ является крупнейшей в России электронной образовательной платформой с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для учителей, учеников и родителей. Ключевыми элементами МЭШ стали электронный дневник нового поколения и библиотека электронных материалов. Электронный дневник является наиболее востребованным электронным сервисом Москвы, которым пользуются свыше двух миллионов человек.

Видео: Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ

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