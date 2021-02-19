Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено

Переправа оказалась перекрыта впервые со дня открытия
Прерванное из-за непогоды движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани возобновилось, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.
"Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", - добавили в инспекции.
В пятницу Крымский мост оказался перекрыт впервые со дня своего открытия. Всему виной - обильные осадки. Приостановить пришлось и автобусные рейсы на материк, на переправе оперативно начала работу дорожная техника.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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