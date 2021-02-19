Лавров: вопрос "Северного потока - 2" закрыт

Но в Евросоюзе это признавать отказываются

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью РБК-ТВ, в ходе которого оценил отношение Евросоюза к проекту газопровода "Северный поток - 2". По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва выполняет свои обязательства на сто процентов, чего нельзя сказать о ЕС.

Как напомнил Лавров, несколько лет назад попытки заморозить проект предпринимала Польша. Тогда с официальным мнением вмешалась юридическая служба Еврокомиссии и предъявила документ, согласно которому "Северный поток - 2" - инвестиционный проект, начатый задолго до внесения изменений в газовую директиву Евросоюза.

"Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", - подчеркнул Лавров.

ЕК же, добавил он, начала действовать в обратном направлении и теперь все же настаивает на том, что газопровод попадает под газовую директиву.

"Вот какого качества у нас партнер по этим якобы отношениям", - заметил глава МИД.

"Северный поток - 2" предполагает проведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся через Балтийское море от побережья России до Германии. Как стало известно ранее, из 2460 километров газопровода уложено уже 2300. Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты. Они уже ввели против участвующих в строительстве компаний ряд санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"