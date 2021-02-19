"Наделало много шума в прессе": Лазарев рассказал, откуда у него обручальное кольцо

Украшение на пальце холостяка оказалось реквизитом для нового клипа

Певец Сергей Лазарев раскрыл тайну кольца, которое заметили на его пальце еще месяц назад. Ранее фанаты музыканта и издания, которые пишут о жизни звезд, называли украшение обручальным.

"Это колечко наделало много шума в прессе. А это колечко из клипа", - написал Лазарев в инстаграме.

Накануне музыкант представил новый клип на песню "Снег в океане", в котором супружеская пара переживает кризис в отношениях.

Сергей Лазарев не раскрывает информацию о своей личной жизни. Известно, что у певца есть двое детей: старший сын Никита и младшая дочь Анна.

Видео: Лазарев показал видео с танцующим сыном

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"