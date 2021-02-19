Украина ввела санкции против Медведчука

Ограничительные меры распространяются на все его имущество

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по статье о финансировании терроризма, передает РИА "Новости".

Уточняется, что под санкции, срок которых - три года, попала также супруга политика. Ограничительные меры распространяются на все имущество Медведчука, уточнили в СНБО.

Там добавили, что Совет обсудил "ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе". Приняты "решения", содержание которых засекречено.

Кроме того, СНБО Украины ввел санкции по той же статье против 19 юридических и восьми физических лиц.

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