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Украина ввела санкции против Медведчука

19:02
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Ограничительные меры распространяются на все его имущество

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по статье о финансировании терроризма, передает РИА "Новости".

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Уточняется, что под санкции, срок которых - три года, попала также супруга политика. Ограничительные меры распространяются на все имущество Медведчука, уточнили в СНБО.

Там добавили, что Совет обсудил "ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе". Приняты "решения", содержание которых засекречено.

Кроме того, СНБО Украины ввел санкции по той же статье против 19 юридических и восьми физических лиц.

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