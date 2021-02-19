Опубликован список попавших под новые санкции Украины россиян

Ограничения должен утвердить президент Владимир Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти граждан России, трех украинцев и 19 юридических лиц. Об этом сообщил секретарь совета Алексей Данилов. ТВЦ.RU публикует видео брифинга СНБО в Киеве.

В частности, в черный список попали глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции против них введены на три года по статье о финансировании терроризма. Ограничения распространяются на все имущество политика.

Также СНБО наложил арест на долю супруги политика Оксаны Марченко в телеканале "1+1", при этом вещатель продолжит работать. Отмечается, что

В украинском санкционном списке пять россиян:

Константин Вацковский;

Виталий Донченко;

Сергей Лисогор;

Александр Маслюк;

Михаил Попов.

В ближайшее время санкции должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

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