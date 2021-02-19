Генсек ООН назвал четыре главных приоритета для всего мира

Первоочередный - борьба с пандемией

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш перечислил четыре приоритетных задачи для мировых стран, передает РИА "Новости".

В первую очередь Гутерриш заявил о необходимости разработать глобальный план вакцинации. Страны, подчеркнул генсек ООН, должны делиться лишними дозами препаратов, а для инициативы COVAX необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов.

Также, по словам Гуттериша, к середине века надо добиться, чтобы выбросы парниковых газов в атмосферу были на нуле.

В-третьих, продолжил генсек, должна быть снижена политическая напряженность в мире. Для этого он предложил всем активно укреплять дипломатию. Недопустима ситуация, заявил спикер, при которой две крупнейшие экономики - США и Китай - делят планету на две части.

Четвертой целью Гуттериш назвал укрепление международной солидарности.

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