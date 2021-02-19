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Депутат Мосгордумы Николаева: Первый онлайн-вебинар по проблеме шума вызвал большой отклик у горожан

19:53
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Мероприятие прошло в рамках "Школы ЖКХ"

Первый онлайн-вебинар по проблеме шума вызвал большой отклик у жителей ЮВАО Москвы. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.

Мероприятие прошло в рамках "Школы ЖКХ". По словам Николаевой, подобные встречи необходимо проводить по каждой из актуальных проблем жителей.

"Сегодня темой стал шум, но было много вопросов и по другим сферам. Каждое обращение и вопрос мы обработаем, а в будущем планируем провести ряд подобных вебинаров по самым важным вопросам москвичей", - сказала Николаева в беседе с АГН "Москва".

Согласно федеральному законодательству, уровень шума в квартире не должен превышать 55 децибел с 7 утра до 23 вечера и 45 децибел с 23 ночи до 7 утра.

"В московском законодательстве есть уточнения - нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Ремонт разрешается делать с 9 до 13 утра и с 15 до 19 вечера в будни", - напомнила Николаева.

Депутат Мосгордумы подчеркнула, если в шуме виновато инженерное оборудование или вентиляция, а также работа торговых точек или кафе, нужно жаловаться в Роспотребнадзор. 

"Пожаловаться на шум от ночных работ на стройке можно в единую справочную службу Мэрии Москвы: 8 (495) 777-77-77. На шум от вывоза мусора в ночное время, работы коммунальной техники – обратитесь в префектуру округа и управу района. Если шум исходит от транспорта, предприятий, от погрузочно-разгрузочных работ на отдельно стоящем объекте, нужно позвонить в Роспотребнадзор", - разъяснила депутат МГД.

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