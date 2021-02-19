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В Москве арестован подозреваемый в госизмене

19:45
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Это гражданин Российской Федерации

Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина по подозрению в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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Уточняется, что ранее подозреваемый, которого зовут Воронин Д.И., был задержан спецслужбами. Перед отправкой в суд его допросили.

В суде агентству подтвердили информацию об аресте. Дополнительных деталей по ситуации не приводится.

Дела о госизмене обычно проходят в закрытом режиме, материалы сопровождаются грифом "Секретно".

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