В Москве арестован подозреваемый в госизмене

Это гражданин Российской Федерации
Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина по подозрению в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что ранее подозреваемый, которого зовут Воронин Д.И., был задержан спецслужбами. Перед отправкой в суд его допросили.
В суде агентству подтвердили информацию об аресте. Дополнительных деталей по ситуации не приводится.
Дела о госизмене обычно проходят в закрытом режиме, материалы сопровождаются грифом "Секретно".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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