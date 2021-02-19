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Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

20:04
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Президент США выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС. В ходе своего выступления он уделил некоторое время теме России.

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По словам главы Белого дома, Москва пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Как выразился Байден, Россия стремится "подорвать трансатлантическое единство" и практикует кибератаки, которые направлены в том числе на Штаты.

На подобные ситуации, сказал американский лидер, необходимо оперативно реагировать. Главной целью президент США назвал "отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как подчеркнул далее Байден, Вашингтон сохраняет приверженность НАТО, тем самым давая гарантию:  "нападение на одного - нападение на всех". Глава государства назвал это "нашей непоколебимой клятвой".

"Партнерство между США и Европой есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в 21 веке", - заключил американский президент.

По поводу конкуренции с Китаем Байден сказал, что она неизбежна, Штаты готовятся к "жесткому и продолжительному соперничеству".

Обвинения в адрес России по поводу якобы имевших место кибератак и участии в конфликте на юго-востоке Украины звучат из уст западных лидеров не в первый раз. В Кремле их неоднократно отвергали, ссылаясь на отсутствие внятных доказательств.

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