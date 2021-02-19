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Лавров заявил о "разорванных в клочья" отношениях с ЕС

20:23
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Наладить их мешает предвзятость со стороны Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью "РБК ТВ" оценил нынешний уровень отношений Москвы и Брюсселя.

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"Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Стабилизации этих отношений, подчеркнул министр, мешает предвзятость. По словам Лаврова, утрачены многие механизмы взаимодействия между Россией и ЕС. Это, например, касается Совета партнерства и сотрудничества, позволявшего главе МИД России и Высокому представителю Евросоюза по иностранным делам общаться напрямую и вести обзор двусторонним связям.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с ЕС. В Кремле позже уточнили, что Москва не будет инициатором этого разрыва, а все еще надеется на конструктивный диалог.

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