Лавров заявил о "разорванных в клочья" отношениях с ЕС

Наладить их мешает предвзятость со стороны Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью "РБК ТВ" оценил нынешний уровень отношений Москвы и Брюсселя.

"Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Стабилизации этих отношений, подчеркнул министр, мешает предвзятость. По словам Лаврова, утрачены многие механизмы взаимодействия между Россией и ЕС. Это, например, касается Совета партнерства и сотрудничества, позволявшего главе МИД России и Высокому представителю Евросоюза по иностранным делам общаться напрямую и вести обзор двусторонним связям.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с ЕС. В Кремле позже уточнили, что Москва не будет инициатором этого разрыва, а все еще надеется на конструктивный диалог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"