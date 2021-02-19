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Макрон призвал вести с Россией диалог

20:59
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Ради международной безопасности

С речью на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он, в частности, заявил, что Париж выступает за то, чтобы ради построения нового международного института безопасности выстраивать отношения с Москвой.

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"Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией", - приводит слова Макрона ТАСС.

Президент добавил, что диалог этот должен быть требовательным, но вести его необходимо - ради мира в Европе.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что Франция считает необходимым прояснить концепцию политики НАТО и расширить ответственность Европы за свою безопасность.

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