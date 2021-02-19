Собянин назвал ситуацию с коронавирусом обнадеживающей

Но пандемия пока не отступила окончательно, заметил глава города

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что данные по заболеваемости коронавирусом в столице вселяют оптимизм, но это не повод расслабляться.

"В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах", - отметил глава города.

Он вместе с тем подчеркнул, что пандемия еще не прошла, так что необходимо беречь себя и окружающих.

Ранее в пятницу градоначальник написал у себя в блоге, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время пандемии. По словам Собянина, болезнь отступает, но впереди еще много работы.

За время пандемии в Москве выявили 964609 случаев заражения, скончался 14631 пациент. Всего в России зарегистрирован 4139031 случай инфекции.

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