ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель заявила о разногласиях в ЕС из-за России

21:21
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Нужна общая повестка, уверена канцлер

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что трансатлантическое пространство должно иметь в отношениях с Россией общую повестку. Об этом пишет ТАСС.

Макрон призвал вести с Россией диалог
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и попытках ослабить НАТО

Различия во мнениях, подчеркнула канцлер, должны четко обозначаться, как и предложения о сотрудничестве. Вместе с тем Меркель отметила, что, по ее мнению, Москва "постоянно впутывает членов Евросоюза в гибридные разногласия". Именно поэтому общая повестка и актуальна, заметила канцлер ФРГ.

Она добавила, что политика НАТО и ЕС в сфере обороны должны дополнять друг друга. Вместе с тем Меркель обратила внимание на то, что Минский процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины пока что "оставляет желать лучшего".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.