Меркель заявила о разногласиях в ЕС из-за России

Нужна общая повестка, уверена канцлер

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что трансатлантическое пространство должно иметь в отношениях с Россией общую повестку. Об этом пишет ТАСС.

Различия во мнениях, подчеркнула канцлер, должны четко обозначаться, как и предложения о сотрудничестве. Вместе с тем Меркель отметила, что, по ее мнению, Москва "постоянно впутывает членов Евросоюза в гибридные разногласия". Именно поэтому общая повестка и актуальна, заметила канцлер ФРГ.

Она добавила, что политика НАТО и ЕС в сфере обороны должны дополнять друг друга. Вместе с тем Меркель обратила внимание на то, что Минский процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины пока что "оставляет желать лучшего".

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