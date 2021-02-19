Лавров рассказал, зачем Западу украинский режим

Сильная Россия - не в их интересах

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью "РБК-ТВ", в ходе которого ответил на вопрос, зачем Западу нужен украинский режим.

"Чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас", - отметил министр.

Он также напомнил, что стоило России успешно стать посредником между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, Запад тут же "всполошился". Прямо сейчас, заметил Лавров, ЕС и Штаты уже пытаются наращивать в этом регионе свою активность.

На основаниях равноправия западные партнеры разговаривать не умеют, подчеркнул глава МИД, - ни с Россией, ни с Китаем.

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