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Проценко назвал единичными случаи повторного заражения коронавирусом

21:46
  • пятница
  • 19 февраля 2021

Никто из этой группы пациентов не попадал в отделение реанимации, сообщил главврач больницы в Коммунарке

Повторные случаи заболевания, которые регистрируются в инфекционной больнице в Коммунарке, единичны. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

"Такие [случаи] есть, но они пока единичны. Поймал себя на мысли: может быть, поэтому мы их и не видим, потому что они не госпитализируются, протекая легко", - сказал Проценко в интервью "России 1".

Он отметил, что у тех пациентов, которые попадали в больницу повторно, инфекция протекала в средней степени тяжести. Никто из них не попадал в отделение реанимации, отметил главврач.

В настоящий момент в больнице №40 проходят лечение 600 пациентов с COVID-19. Из них каждый третий находится в реанимации.

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