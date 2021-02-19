Володин призвал к осуждению борьбы с оппозицией на Украине

Вмешаться должны все страны, защищающие фундаментальные права

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что власти Украины продолжают бороться с оппозицией в собственной стране.

Происходящие в соседней стране события, подчеркнул председатель нижней палаты парламента, станут серьезным вызовом для демократии. Это касается как закрытия оппозиционных каналов, так и введения санкций против главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", - приводит слова Володина ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел трехлетние санкции в отношении Медведчука по статье о финансировании терроризма. Под ограничительные меры попало все его имущество.

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