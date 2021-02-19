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В "Газпроме" высказались о судьбе "Северного потока - 2"

22:32
  • пятница
  • 19 февраля 2021

В компании затруднились назвать дату завершения строительства газопровода

В ходе встречи с инвесторами заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет реализован.

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"Мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет", - цитирует Садыгова ТАСС.

Он уточнил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для завершения строительства.

"Северный поток - 2" предполагает проведение двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Из 2460 километров газопровода удалось проложить 2300. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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