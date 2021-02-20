В Норильске обрушился цех фабрики: под завалами ищут людей

Появились подробности инцидента

Чрезвычайное происшествие произошло в Норильске. При обрушении галереи дробильного цеха на территории обогатительной фабрики погиб один человек, судьба еще нескольких остается неизвестной.

Двое рабочих смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, четверых извлекли спасатели. Пострадавших доставили в больницу, их состояние медики оценивают как тяжелое. В МЧС уточнили, что площадь обрушения составила более тысячи квадратных метров. Разбор рухнувших галерей ведется в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины, передает "ТВ Центр".

"По предварительной информации, под завалами могут еще находится люди. Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия. Всего привлечено 181 человек, 56 единиц техники", - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

Действия спасателей осложняют возможность новых обрушений и сильный мороз. Сейчас в Норильске около минус 40. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. По одной из версий, ЧП могло произойти во время ремонтных работ по усилению конструкций. Ранее в них был выявлен дефект.

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